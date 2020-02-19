Merkez'in faiz indirimi ne anlama geliyor?

Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel yarım puan indirerek yüzde 10,75'e çekti. Karar sonrasında dolar ilk tepki olarak 6,08'in üzerini gördü. Merkez Bankası, corona virüsüne atıfta bulunarak, "Son dönemde ortaya çıkan salgın hastalığın sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir" ifadesini kullandı. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.
19.02.2020 - 14:08| Son Güncelleme : 19.02.2020 - 14:20
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.