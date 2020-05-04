Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon Nisan ayında dolar kurundaki yükselişe rağmen yıllık bazda geriledi. Enflasyondaki gerilemede virüs salgını sonrası düşen talep etkili oldu. Tüketici fiyatları aylık bazda ekonomist beklentilerinin biraz üzerinde arttı.

NTV 04.05.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 04.05.2020 - 13:28

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