Online satışlarda talep patlaması ('Puzzle'a yoğun ilgi)
Virüs salgınıyla birlikte tüketim kültürü de değişti. Vatandaşlar alışveriş için internet kanalını kullanmaya başlarken, internetten alışveriş yapma oranında yüzde 34'e varan artış yaşandı. En çok puzzle ve oyun koltuğu satışları artarken, abiye elbesi ve gelinlik talepleri sert düştü.
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NTV 24.04.2020 - 12:58| Son Güncelleme : 24.04.2020 - 15:45
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