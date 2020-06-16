Oteller yeni normale hazır: İşte yoğun önlemlerle güvenli tatil
Turizmde yeni sezon, corona virüs önlemleriyle başladı. Turizmciler, tatilinizi en güvenli şekilde geçirmeniz için sıkı tedbirler aldı. NTV ekibi, muğla göcek'e gitti, otellerdeki "Yeni normal"i görüntüledi. İşte ayrıntılar... (Haber: Yağız Şenkal Kamera: Hüseyin Eroğlu, NTV Haber)
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16.06.2020 - 10:51| Son Güncelleme : 16.06.2020 - 11:56
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