Otellerde sosyal mesafe önlemi (Bodrum'da hazırlıklar başladı)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizm sezonunun haziranda açılacağını söylemesiyle hazırlıklar başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki oteller, virüs önlemleri kapsamında yeniden düzenlendi. Sosyal mesafe ve hijyen için sıkı tedbirler alındı.

NTV 14.05.2020 - 14:00 | Son Güncelleme : 14.05.2020 - 15:11

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