Otellerde sosyal mesafe önlemi (Bodrum'da hazırlıklar başladı)
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizm sezonunun haziranda açılacağını söylemesiyle hazırlıklar başladı. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki oteller, virüs önlemleri kapsamında yeniden düzenlendi. Sosyal mesafe ve hijyen için sıkı tedbirler alındı.
Abone ol
Paylaş
NTV 14.05.2020 - 14:00| Son Güncelleme : 14.05.2020 - 15:11
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.