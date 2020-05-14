Otobüs biletinde tavan fiyat kararı

Corona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan şehirlerarası yolculuk kısıtlaması nedeniyle yolcu sayısı azaldı. Otobüs firmalarının da maliyeti arttı. Firmaların maliyetleri bilet fiyatlarına yansıtması nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti, tavan ücret tarifesi hazırladı.
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NTV 14.05.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 14.05.2020 - 10:42
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