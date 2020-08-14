Parasını yönetmek isteyenlerin yaşamını kolaylaştıran uygulama: Moneye

Maaşını nereye harcadığını bilemeyen, kredi kart borçlarını toparlayamayan veya parasını nasıl değerlendireceğini düşünenler için yardımcı bir cep telefonu uygulaması geliştirildi. Finansal Okuryazarlık Öncüsü Özlem Demirmen, parasını yönetmek isteyenlerin yaşamını kolaylaştıran uygulamayı hayata geçirdi. "Moneye" uygulaması marketlerindeki yerini aldı. Uygulama üzerinden kullanıcılara yatırım yapmadan önce ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda öneriler veriliyor.

NTV 14.08.2020 - 18:45 | Son Güncelleme : 14.08.2020 - 19:07

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