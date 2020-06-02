Türk ekonomi tarihinin Peak Games öncesi en büyük şirket satışları
Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri dün gerçekleşti. Mobil oyun firması Peak Games, ABD merkezli Zynga'ya 1.8 milyar dolara satıldı. Peak, bu rakamla Türkiye'nin ilk Unıcorn'u yani değeri 1 milyar doların üzerindeki girişimi oldu. Peki Türkiye'den çıkan ve yabancılara satılan diğer girişimler nelerdi? İşte yanıtı...
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NTV 02.06.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 02.06.2020 - 16:28
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