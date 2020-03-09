Petrol fiyatı bundan sonra ne olur? (Bir günde yüzde 30 düştü)
Petrol piyasaları, OPEC + koalisyonundaki bölünmenin Suudi Arabistan ve Rusya arasında muhtemelen siyasi ve ekonomik sonuçlara yol açabilecek bir fiyat savaşını tetiklemesinin ardından yüzde 30un üzerinde çöktü. Brent petrolü vadelileri, Asya seansının açılmasının hemen ardından tarihinin ikinci en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. Petrol fiyatlarındaki en büyük düşüş 1991deki Körfez Savaşı sırasında meydana gelmişti. Geri Sayımda bugün Enerji Günlüğü Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kara, petrol fiyatlarında son durumu değerlendirdi.
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09.03.2020 - 10:17| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 10:28
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