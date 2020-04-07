Petrolde anlaşma umudu doğdu (OPEC ve üreticiler 9 Nisan'da bir araya geliyor)
Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş pek çok ülkeyi kara kara düşündürüyor. Petrol üreticileri bu hafta fiyat krizinin aşılması için bir araya gelecek. Ancak anlaşma olsa bile, ülkelerin bütçelerini kurtarmaya yetmeyebilir. İşte ayrıntılar...
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NTV 07.04.2020 - 11:26| Son Güncelleme : 07.04.2020 - 12:51
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