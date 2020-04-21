Petrolde tarihi gün

ABD ham petrol varil fiyatı tarihte ilk kez eksiye düştü. New York borsası, petrol fiyatlarının sıfırın altına inmesinin ardından günü düşüşle tamamladı. Petrolde yaşanan bu tarihi günü NTV ekranında İntegral Yatırım Arş. Dir. Tuncay Turşucu anlattı.
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ntv.com.tr 21.04.2020 - 09:33| Son Güncelleme : 21.04.2020 - 10:04
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