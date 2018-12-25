Petroldeki düşüş Türkiye'yi nasıl etkiler?

25.12.2018 - 10:24

Petrol fiyatları, küresel ekonomiye ilişkin endişeler ve Washington'daki siyasi türbülansın OPEC'in üretim kısıntılarını daha da artırabileceğine ilişkin işaretleri gölgelemesi ile birlikte son 1.5 yılın en düşük seviyesine indi. Hem petrol hem de dolardaki düşüş pompa fiyatlarına da yansıdı. Gece yarısından sonra benzinde 28 kuruş, motorinde 29 kuruş indirim yapıldı. Uzmanlar, ABD'de hükümet bütçesi nedeniyle yaşanan sorunların da fiyatları baskıladığını kaydetti. Bu arada Noel tatili nedeniyle şu anda küresel piyasalarda işlem yapılmıyor. Geri Sayım'da bugün, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova, Berfu Güven ve Gökay Otyam konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.