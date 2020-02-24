Pininfarina CEO'su NTV'ye konuştu: Türkiye'nin macerasına katkıda bulunmak bizi gururlandırdı

Aralık ayı sonunda görücüye çıkan Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili büyük beğeni toplamıştı. Otomobilin tasarımında ise ünlü İtalyan tasarım evi Pininfarina'nın imzası var. Pininfarina şirketinin CEO'su ile şirketin başkanı NTV'ye özel açıklamalar yaptı. CEO Silvio Pietro Angori, "Türkiye'nin bu macerasına katkıda bulunmak bizi gururlandırdı" dedi. İşte o açıklamalar... (Dünyanın Haberi, NTV)

24.02.2020 - 16:27 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 17:39

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