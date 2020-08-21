Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bir müjde açıklayacak. Çarşamba günü konuşan Erdoğan, müjdeyle ilgili olarak, "Yeni bir dönem başlayacak" demiş ancak ayrıntı vermemişti. Müjdenin enerji alanında açıklanması durumunda ekonomide kazanımlar ne olacak? Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Geri Sayım'da değerlendirdi.
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21.08.2020 - 10:36| Son Güncelleme : 21.08.2020 - 10:54
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