Piyasaların gözü Fed'in faiz kararında (Fed faiz kararı ne olur?)
Küresel piyasaların gözü Fed’in faiz kararında. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmalarında enflasyon mesajları izlenecek. SpartaCo Kurucu Ortağı Taner Özarslan, faiz kararına ilişkin beklentilerini Geri Sayım’da anlattı.
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28.04.2021 - 11:56| Son Güncelleme : 28.04.2021 - 12:27
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