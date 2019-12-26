Prof. Dr. Cem Kılıç'tan yeni asgari ücret yorumu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı yapıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı başından itibaren geçerli olacak rakamın 2 bin 324 olarak belirlendiğini söyledi. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV ekibinden Ahmet Ergen'in konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

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