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Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, enflasyon rakamlarını değerlendirdi
03.09.2018 - 13:17

Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ağustos enflasyonu aylık bazda yüzde 2,3 artış gösterdi. Yıllık enflasyon da yüzde 15,85'ten yüzde 17,90'a yükselmiş oldu. Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 6,6 artarken yıllık Yİ-ÜFE yüzde 32'yi aştı. Ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiğini belirterek, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceğini duyurdu. Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, NTV canlı yayınında Gökay Otyam'ın konuya ilişkin sorularını yanıtladı.

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