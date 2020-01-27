Rakamlara göre Elazığ'da zorunlu deprem sigortalı konut oranı sadece yüzde 35
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan deprem felaketi tüm yurdu yasa boğarken bölgedeki düşük zorunlu deprem sigortası oranı da dikkat çekiyor. Elazığ'ın da dahil olduğu Doğu Anadolu Bölgesi depreme karşı sigortalılık oranında yedi bölge arasında sondan ikinci. Türkiye'deki zorunlu deprem sigortası poliçelerine bakıldığında en az poliçe Doğu Anadolu'da bulunuyor. Türkiye Sigorta Acentaları Birliği Başkanı Doğan Şen, NTV canlı yayınında rakamlarla zorunlu deprem sigortasının önemini anlattı.
27.01.2020 - 13:18| Son Güncelleme : 27.01.2020 - 13:42
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