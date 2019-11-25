Rekabet Kurumu Başkanı NTV'YE konuştu (istanbul Rekabet Forumu başladı)
Dünyanın en önemli rekabet otoriteleri İstanbul'da toplandı. İstanbul Rekabet Forumu çerçevesinde tüketicinin ve rekabetin korunması uluslararası kartellere karşı mücadele ve bunun için yapılacak işbirliği değerlendiriliyor. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in foruma ilişkin sorularını yanıtladı.
25.11.2019 - 16:01| Son Güncelleme : 25.11.2019 - 16:15
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