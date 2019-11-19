Reşat Altını'nın sahtesini yaptılar (Sosyal medyada 50 liraya satılıyor)

Kalpazanlar son dönemde düğünlerde takılması moda haline gelen ve büyük talep gören ‘beşi bir yerde’ Reşat altınların sahtesini üretmeye başladı. Sahtesini gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız. Sosyal medya üzerinden 50 liraya satılan sahte altın nedeniyle hem vatandaş hem de kuyumcular mağdur oluyor. Haber: OSMAN TERKAN Kamera: KENAN KIZILAĞAÇ
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