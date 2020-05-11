Restoranlar ne zaman ve nasıl açılacak?

Türkiye "yeni normale" alışmaya çalışıyor. Birçok alanda normalleşme adımları var. Turizm ve yeme içme sektörlerinde de yeni adımlar netleşmeye başlıyor. Bundan sonra atılması beklenen adımları ve dikkat edilmesi gerekenleri Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği Başkanı Kaya Demirer NTV ekranında anlattı.
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NTV Haber 11.05.2020 - 14:20| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 16:35
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