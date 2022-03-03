Rusya-Ukrayna savaşı ithalatı durma noktasına getirdi
Rusya-Ukrayna savaşı, dünyada sevkiyatları durma noktasına getirdi. Buğday fiyatları 11 doları aşarak 14 yılın zirvesine çıktı. Türkiye, buğday ithalatının yüzde 78'ini Rusya'dan, yüzde 9'unu ise Ukrayna'dan gerçekleştiriyor. Bir diğeri ayçiçeği... Türkiye, dünyanın en büyük yağ ithalatçısı ve yağ ithalatının yüzde 70'i Rusya ve Ukrayna'dan, tonu bin 400 dolardan 2 bin doların üzerine çıktı. Peki tüm bu bu haberler ekmek, bulgur, makarna, yağ fiyatlarını nereye taşır? Hatta erişimde güçlük yaşar mıyız? İTO Hububat Bakliyat Meclisi Üyesi Tevfik Dinçer NTV yayınında durumu değerlendirdi.
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