Sağlık Bakanlığı'ndan cafe ve restoranlar için rehber: Normalleşme sürecinde hangi kurallar uygulanacak?
Corona virüs salgını nedeniyle kapatılan restoran, cafe ve lokantalar bugün itibarıyla açılıyor. Peki bu işletmelerde hangi kurallar uygulanacak? Sağlık Bakanlığı, alınacak tedbirlere ilişkin rehberi yayınladı.
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NTV 01.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 01.06.2020 - 09:40
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