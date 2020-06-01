Sağlık Bakanlığı'ndan cafe ve restoranlar için rehber: Normalleşme sürecinde hangi kurallar uygulanacak?

Corona virüs salgını nedeniyle kapatılan restoran, cafe ve lokantalar bugün itibarıyla açılıyor. Peki bu işletmelerde hangi kurallar uygulanacak? Sağlık Bakanlığı, alınacak tedbirlere ilişkin rehberi yayınladı.

NTV 01.06.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 01.06.2020 - 09:40

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