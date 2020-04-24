Salgın sonrası oteller boş kaldı (2. Dünya Savaşı sonrası en düşük seviye)

Virüs salgını nedeniyle oteller mart ayından itibaren boş kaldı. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük doluluk oranları kaydedildi. İstanbul ve Antalya da bu durumdan etkilenirken, en kötüyü Milano ve Roma yaşadı. İşte ayrıntılar...

NTV 24.04.2020 - 10:26 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 11:09

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