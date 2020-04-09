Virüs, tüketim alışkanlıklarını değiştirdi: İşte satışı en çok artan ve en çok azalan ürünler

Corona virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü günden bu yana neredeyse 4 hafta geçti. Bu sürede evde geçirilen vakit nedeniyle tüketim alışkanlıklarında da önemli değişiklikler yaşandı. Vatandaşlar, evde kendi ekmeklerini yapmak için makine alırken, berberlerin kapalı olması traş makinesi siparişlerini artırdı.

NTV 09.04.2020 - 10:48 | Son Güncelleme : 09.04.2020 - 12:09

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