Virüs, tüketim alışkanlıklarını değiştirdi: İşte satışı en çok artan ve en çok azalan ürünler
Corona virüsün Türkiye'de ilk görüldüğü günden bu yana neredeyse 4 hafta geçti. Bu sürede evde geçirilen vakit nedeniyle tüketim alışkanlıklarında da önemli değişiklikler yaşandı. Vatandaşlar, evde kendi ekmeklerini yapmak için makine alırken, berberlerin kapalı olması traş makinesi siparişlerini artırdı.
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NTV 09.04.2020 - 10:48| Son Güncelleme : 09.04.2020 - 12:09
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