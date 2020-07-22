Salgından etkilenen Çin ekonomisi toparlanıyor

Ekonomistler salgın sonrası tahminler için Çin'deki gelişmeleri izliyor.. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde salgın sonrası ihracat ve yatırımlar artarken, tüketim hala istenen düzeyde değil.Bu nedenle ülkede tüketici kuponu dağıtımı birkaç ay daha devam edecek.
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NTV Haber 22.07.2020 - 13:14| Son Güncelleme : 22.07.2020 - 13:31
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