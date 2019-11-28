Şanlıurfa'dan İngiltere'ye başarı öyküsü (Mevsimlik işçiydi, patron oldu)
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yıllarca mevsimlik tarım işçiliği yapan, fırınlarda çalışan Ali Tekçe'nin hayatı, 14 yıl içinde tamamen değişti. Şimdi İngiltere'de 4 restoranı var ve 100 kişiye iş imkanı sağlıyor. Tekçe'nin restoranlarında Türk ve Osmanlı yemeklerinden oluşan menüsü beğeni topladı. Tekçe, Kraliyet ailesi ve dünyanın saygın işadamlarının restoranlarını tercih ettiğini söylüyor. İşte ayrıntılar...
28.11.2019 - 10:09| Son Güncelleme : 28.11.2019 - 10:57
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