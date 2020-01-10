Sıfır araçta stoklar eridi (İkinci elde fiyatlar artacak mı?)

Otomobil satışlarında talebin beklentinin çok üzerine çıkması ile üretim yetersiz kaldı. 2020 yılına girerken, ön siparişlerin de yoğun olması sebebiyle bazı markaların bayilerinde satılık araç bulunamıyor. Uzmanlara göre, talebin artmasıyla birlikte ikinci el araçlarda fiyatlar daha da yükselecek.

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER