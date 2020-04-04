Sigorta şirketlerinden virüs kararı

Özel ya da tamamlayıcı sağlık sigortalarının bir süredir virüs tedavisini karşılamadığı eleştirileri yapılıyordu. Sigorta şirketleri yeni bir adım attı ve tedaviyi poliçe kapsamına aldı. İşte ayrıntılar...
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NTV 04.04.2020 - 09:54| Son Güncelleme : 04.04.2020 - 10:23
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