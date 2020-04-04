Sigorta şirketlerinden virüs kararı

Özel ya da tamamlayıcı sağlık sigortalarının bir süredir virüs tedavisini karşılamadığı eleştirileri yapılıyordu. Sigorta şirketleri yeni bir adım attı ve tedaviyi poliçe kapsamına aldı. İşte ayrıntılar...

NTV 04.04.2020 - 09:54 | Son Güncelleme : 04.04.2020 - 10:23

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