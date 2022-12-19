Şırnak’taki 150 milyon varillik rezervin değeri 12 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak’taki Gabar Dağı eteklerinde büyük bir petrol rezervi bulunduğunu duyurmuştu. 2022’nin karada yapılan en büyük keşiflerinden biri olarak gösterilen petrol sahasındaki rezervin değeri yaklaşık 12 milyar dolar... Günde 5 bin varil petrolün çıkarıldığı bölgede çalışmalar devam ediyor. (Haber:Nizamettin Kaplan Kamera:Seyfettin Ay)
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