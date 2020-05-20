Sosyal temassız tatil arayışı: Kiralık villa ve bungalovlara yoğun talep
Antalya'nın Alanya ilçesinde her yıl binin üzerinde villa tatilcilere kiraya veriliyor. Sosyal mesafe uyarıları sonrası izole bir tatil geçirmek isteyenlerin adresleri arasında villalar da var. Kemer ve Manavgat'taki bungalov tarzı evler de sosyal mesafeli tatil arayanların gözdelerinden. İşte ayrıntılar...
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NTV 20.05.2020 - 13:00| Son Güncelleme : 20.05.2020 - 14:49
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