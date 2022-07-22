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Tahıl anlaşması nasıl işleyecek? (BM Genel Sekreteri Guterres NTV'de anlattı)

Ukrayna savaşıyla başlayan tahıl krizini çözecek anlaşma, İstanbul'da imzalandı. Peki tahıl koridoru planı nasıl işleyecek, güvenliği kim sağlayacak, anlaşmanın süresi ne olacak? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuyla ilgili NTV'den Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtladı.

Haberler - NTV Haber 22.07.2022 - 15:45 | Son Güncelleme : 22.07.2022 - 18:19

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