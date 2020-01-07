Tapuda yeni dönem (Vergiler gerçek değerden alınacak, farklı illerden alım-satım yapılacak)

1 Ocak'tan itibaren, gayrimenkul değerleme sisteminin yanı sıra tapuda da yeni dönem başladı. Vergiler gerçek değer üzerinden alınacak. Tapuda farklı illerden alım-satım yapılacak. Yeni sistemle değer tespiti iki günde tamamlanacak, raporlar bir yıl geçerli olacak. Değerleme tutarına karşı iki kez daha rapor alma hakkı bulunuyor. İşte ayrıntılar...

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER