Tapuda yeni dönem (Vergiler gerçek değerden alınacak, farklı illerden alım-satım yapılacak)
1 Ocak'tan itibaren, gayrimenkul değerleme sisteminin yanı sıra tapuda da yeni dönem başladı. Vergiler gerçek değer üzerinden alınacak. Tapuda farklı illerden alım-satım yapılacak. Yeni sistemle değer tespiti iki günde tamamlanacak, raporlar bir yıl geçerli olacak. Değerleme tutarına karşı iki kez daha rapor alma hakkı bulunuyor. İşte ayrıntılar...
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.