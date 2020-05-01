Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçiye güvence

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den çiftçilere alım garantisi haberi geldi. Çiftçilere üretim yapma çağrısı yapan Pakdemirli, ''Kimsenin ürünü tarlada, kimsenin hayvanı elinde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz alacağız'' dedi.

NTV 01.05.2020 - 12:18 | Son Güncelleme : 01.05.2020 - 12:43

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