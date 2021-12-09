Tekstilciler dövizle satışa başladı

Son dönemde döviz kurlarında yaşanan artış birçok sektörü etkiliyor. Tekstil ve hazır giyim sektörü de bunlardan biri. Tekstilin kalbi İstanbul Merter'de dövizle mal alıp Türk Lirası ile satış yapan esnaf, kurdaki dalgalanma nedeniyle sürekli fiyat güncellemesi yapmak durumda. Bazıları ise dövizle satış yapmaya başladı. Bu durum da fiyatlara yüzde 30, yüzde 40 artış olarak yansıdı. (Haber: Osman Terkan Kamera: Ahmet Akpolat, NTV Haber)
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Haberler 09.12.2021 - 17:22| Son Güncelleme : 09.12.2021 - 17:28
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