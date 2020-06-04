THY'den yolculara yeni hijyen seti

Türk Hava Yolları kontrollü normalleşme süreciyle ilgili güvenli seyahat standartlarını açıkladı. İki aylık aranın ardından yurt içi uçuşlarına başlayan havayolu, uçuş öncesi yolculara hijyen seti dağıtacak. THY, 18 Haziran'da da yurt dışı seferlerine başlayacak.
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NTV 04.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 04.06.2020 - 10:28
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