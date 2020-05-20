THY'nin en genç kaptan pilotu

THY, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'dan Samsun'a özel bir uçuş düzenlemişti. 1919 numaralı tarihi uçuşa milyonlarca sembolik yolcu katıldı. Uçağın pilot koltuğunda ise THY'nin en genç kaptan pilotu 29 yaşındaki Selin Sevimli vardı.

NTV 20.05.2020 - 16:17 | Son Güncelleme : 20.05.2020 - 16:56

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