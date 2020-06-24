THY'nin temmuz ayı uçuş planı: Yurt dışı uçuş sayısı artıyor
1 Temmuz itibari ile, Türk Hava Yolları dahil bir çok havayolu şirketi, yurtdışı uçuş noktalarını genişletiyor. Uçuşlar kademeli olarak başlayıp, talebe göre artacak. Ayrıntıları THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından paylaştı.
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NTV 24.06.2020 - 13:42| Son Güncelleme : 24.06.2020 - 14:52
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