TİM Başkanı Gülle: 2020'de ihracat hedefimiz 190 milyar dolar
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, NTV canlı yayınına konuk oldu. Gülle, 2020 yılı ihracat hedefini açıkladı. Gülle, Türkiye ekonomisine bu yıl 190 milyar dolarlık ihracat katkısı sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi. İşte ayrıntılar...
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