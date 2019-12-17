TOKİ 100 bin sosyal konut projesi (NTV ekibi Başakşehir'de örnek bir daireyi görüntüledi)
81 ilde yapılacak 100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. 10 bin konutla en büyük payı alan İstanbul'da da adresler belirlendi. NTV ekibinden Korhan Varol, canlı yayında Başakşehir'e bağlı Kayabaşı Mahallesi'ndeki toplu konut projesinde, örnek dairelerden birinde hem içinde bulunduğu dairenin özelliklerini, hem de projeye ilişkin bilgileri aktardı.
17.12.2019 - 13:46| Son Güncelleme : 17.12.2019 - 13:48
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