Trafik sigortasında fiyat arttı (Kur farkı acenteleri zorluyor)
Son dönemde döviz kurunda yaşanan dalgalanma trafik sigorta poliçelerine belirsizlik olarak yansıdı. Fiyat öngörüsünde bulunamayan sigorta şirketleri, kasko ya da sigorta poliçelerinin yenilenmesi konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu durum yaklaşık 16 bin 500 sigorta acentesinin işlerini durma noktasına getirirken, trafikteki sigortasız araç sayısının da artmasından endişe ediliyor. (Haber: Osman Terkan Kamera: Cahit Kazan, NTV Haber)
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Haberler 12.01.2022 - 15:59| Son Güncelleme : 13.01.2022 - 09:55
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