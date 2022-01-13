Trafikte sigortasız araç artışı: Poliçeler yenilenemiyor
Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma, trafik sigorta poliçelerine de yansıdı. Bu yansıma bir belirsizlik şeklinde... Şirketler fiyat öngörüsünde bulunamıyor, kasko ya da sigorta poliçeler yenilenemiyor. Bu durum yaklaşık 16 bin 500 sigorta acentesinin işlerini durma noktasına getirdi. Şimdi endişe, trafikteki sigortasız araç sayısının artması... (Haber:Osman Terkan Kamera:Cahit Kazan)
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