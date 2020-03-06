Tüketici haklarında yeni dönem başladı (Neleri kapsıyor? İşte ayrıntılar)
Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında ürün ihracatı ile e-Ticaret'te uygunsuz ve güvenilir olmayan ürün satışına müeyyide uygulanması gibi düzenlemeleri de içeren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Teklifi, TBMM'de kabul edildi. Düzenleme ile, bir ürünün tüketiciye zarar vermesi durumunda imalatçı ya da ithalatçı tazminat ödemek zorunda kalacak. Ayıplı ya da bozuk çıkan ürünleri iade etmek, kolaylaşacak. İşte ayrıntılar...
Abone ol
Paylaş
06.03.2020 - 09:29| Son Güncelleme : 06.03.2020 - 10:47
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.