Tüketim virüsle değişti (İşte en çok satın alınan ürünler)

Corona virüs tedirginliği tüketimde nasıl bir değişim yarattı? Yapılan bir araştırmaya göre, stoklamada kolonya, sirke, makarna ve bakliyat öne çıktı. Bu ürünlerde artış yüzde 300’e kadar çıkıyor. Toplam alışveriş büyümesinin dörtte biri makarnadan geldi. İşte ayrıntılar...

23.03.2020 - 11:52 | Son Güncelleme : 23.03.2020 - 13:17

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