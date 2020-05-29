Turist gitmezse iflas edecekler: 44 ülke batma tehlikesiyle karşı karşıya

Corona virüs sonrası yıllık hacmi 9 trilyon dolar olan turizm sektörü durdu. Bazı ülkelerin istihdamı doğrudan turizme bağlı. Şimdi bu ülkeler iflas etme tehlikesi ile karşı karşıya... İşte ayrıntılar...

NTV 29.05.2020 - 14:35 | Son Güncelleme : 29.05.2020 - 14:58

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