Turist gitmezse iflas edecekler: 44 ülke batma tehlikesiyle karşı karşıya
Corona virüs sonrası yıllık hacmi 9 trilyon dolar olan turizm sektörü durdu. Bazı ülkelerin istihdamı doğrudan turizme bağlı. Şimdi bu ülkeler iflas etme tehlikesi ile karşı karşıya... İşte ayrıntılar...
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NTV 29.05.2020 - 14:35| Son Güncelleme : 29.05.2020 - 14:58
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