Turizm sektörü destek paketiyle umutlandı

Kamu bankalarının açıkladığı kredi destek paketi sonrası turizmcilerin sezondan beklentisi arttı. Sektör temsilcileri, açıklanan tatil paketi sayesinde geçen yıl tatil yapanların yüzde 95'inin bu yıl da tatile gidebileceğini düşünüyor.
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NTV 02.06.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 02.06.2020 - 12:40
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