Turizmde normalleşme nasıl olacak?

Turizm sektöründe normalleşme için hazırlıklar sürüyor. Otellerde nasıl bir işleyiş olacağına dair ayrıntılar belli olmaya başladı. Otellerin olmazsa olmazlarından açık büfe kalkmayacak, yemekler cam panelin arkasından sunulacak. Servisi personel yapacak. Şezlongların arasında 1.5 metre mesafe olacak.
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NTV 05.05.2020 - 15:00| Son Güncelleme : 05.05.2020 - 17:20
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