"Türk ihracatçısı ABD'den 700 milyon lira tazminat alabilir"
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın Türkiye'den ithal edilen çeliğe yönelik gümrük vergisini iki katına çıkarma kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, kararı NTV'ye değerlendirdi.
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NTV Haber 16.07.2020 - 16:05| Son Güncelleme : 16.07.2020 - 16:37
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