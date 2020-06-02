Türk oyun şirketine 1.8 milyar dolar

Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri gerçekleşti. Hem de söz konusu olan bir mobil oyun firması... Peak Games, ABD merkezli Zinga’ya 1.8 milyar dolara satıldı. Satış sonrası Türk şirketin stratejisinde bir değişiklik olmayacak, çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.
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NTV 02.06.2020 - 08:00| Son Güncelleme : 02.06.2020 - 10:04
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