TürkAkım doğalgaz boru hattının stratejik önemi ne? (İşte projeye ilişkin ayrıntılar...)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, TürkAkım doğalgaz boru hattının açılışı öncesi baş başa görüşmesi başladı. Açılış töreninin saat 15.00'te yapılması planlanıyor. Eski OECD Daimi Temsilcisi Emekli Büyükelçi Mithat Rende, NTV ekibinden Ilgaz Gürsoy'un TürkAkım projesine ilişkin sorularını yanıtladı.
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